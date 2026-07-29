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        Rus turisti takip etmişti! Gözaltına alındı!

        İstanbul Fatih'te kaydedilen tepki çeken görüntünün ardından, Rus turisti ısrarla takip eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        Rus turisti takip etmişti! Gözaltına alındı!

        Fatih'te, Rus turisti ısrarla takip eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan, Rus kadın turistin bir erkek tarafından ısrarla takip edildiği şeklindeki görüntüler üzerine harekete geçti.

        Çalışmalarda, Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde Rus turisti takip eden kişinin E.K. (31) olduğu belirlendi.

        Esenler'de gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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