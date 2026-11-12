Sabiha Gökçen'deki taksici kavgasında 5 şüpheli tutuklandı

İsa Almaçayır'ın haberine göre, Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan bazı şüpheliler, polis aracının önünde de bir süre tartışmayı ve kavgayı sürdürdü. Yaşananlar nedeniyle trafik bir süre aksarken, polis ekipleri olaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.