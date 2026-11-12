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        Haberler Gündem İstanbul Sabiha Gökçen'deki taksici kavgasında 5 şüpheli tutuklandı

        Sabiha Gökçen'deki taksici kavgasında 5 şüpheli tutuklandı

        Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu alma meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen taksici kavgasında 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 22:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taksicilerin yolcu kavgası: 5 tutuklama

        İsa Almaçayır'ın haberine göre, Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kavgaya karışan bazı şüpheliler, polis aracının önünde de bir süre tartışmayı ve kavgayı sürdürdü. Yaşananlar nedeniyle trafik bir süre aksarken, polis ekipleri olaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 kişi hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı.

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        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

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