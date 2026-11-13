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        Haberler Gündem Güncel Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade verecek

        Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade verecek

        Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade vereceği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Ömer Sarıgül ek ifade verecek

        Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim’de tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek ek ifade verecek.

        Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

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