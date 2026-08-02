Sera Kadıgil'e soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 21:22 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da TİP tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Kadıgil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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