Sera Kadıgil'e soruşturma açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rüzgarın şiddetinin artırdığı geçtiğimiz Çarşamba günü 29 Temmuz'dan bu yana ülkemiz genelinde orman dışı olmak üzere 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 162 orman dışı, 258 yangını çok şükür kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölç... Daha Fazla Göster

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rüzgarın şiddetinin artırdığı geçtiğimiz Çarşamba günü 29 Temmuz'dan bu yana ülkemiz genelinde orman dışı olmak üzere 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 162 orman dışı, 258 yangını çok şükür kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına aldığımız; Balıkesir Gömeç, Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını tamamen kontrol altına aldık" dedi. (İHA) Daha Az Göster