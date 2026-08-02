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        Sera Kadıgil'e soruşturma açıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 21:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sera Kadıgil'e soruşturma açıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da TİP tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Kadıgil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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