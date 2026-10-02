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        Haberler Gündem Sermaye piyasası soruşturmasında 20 şüpheli hakimliğe sevk edildi

        Sermaye piyasası soruşturmasında 20 şüpheli hakimliğe sevk edildi

        İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 22:46 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 20 tutuklama talebi

        İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

        20 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

        Savcılıkta ifadeleri alınan 20 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimliğe sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:

        Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.

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        MASAK’TAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN VERİLER İSTENDİ

        Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

        Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

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        SORUŞTURMADA 65 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

        Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

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        Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.

        Böylece soruşturma kapsamında daha önce tutuklananların sayısının 65’e ulaştığı belirtilmişti.

        Son sevklerle birlikte 20 şüphelinin tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmesinin ardından gözler sulh ceza hakimliğinin vereceği karara çevrildi.

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