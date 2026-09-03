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        Seyir halindeyken dorsesi koptu!

        Amasya'da seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu. Dorse vinçle kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Seyir halindeyken dorsesi koptu!

        Amasya'da seyir halindeki TIR’ın dorsesi koparak yola düştü. Dorse vinçle kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak’ta meydana geldi.

        Özcan Duru yönetimindeki TIR’ın seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle dorsesi koptu ve yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yola düşen dorse vinçle kaldırıldı. TIR’ın dorsesinin koparak yola düştüğü anlar, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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