Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Siber Güvenlik Başkanlığı'na üst düzey atamalar

        Siber Güvenlik Başkanlığı'na üst düzey atamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 01:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na üst düzey atamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Siber Güvenlik Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal ile Yusuf Tancan atandı.

        Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük, Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever getirildi.

        Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne ise Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #Atama kararları
        #haberler
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor