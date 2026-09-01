Siirt'te otomobilin çarptığı 2 genç öldü
Siirt Kurtalan'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Giriş: 01 Eylül 2026 - 00:51 Güncelleme:
Kurtalan ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Batman karayolunun Çayırlı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan K.C. (22) ile Y.C'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi işlemleri için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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