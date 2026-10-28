Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını ararken cansız beden bulundu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül'de Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kayıp mürettebatını bulmak için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, 10 kişilik mürettebatın bulunması amacıyla sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığını bildirdi.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde bulunan cansız bedenin, kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığı araştırılacak.

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Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedenin, ölü muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.