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        Haberler Gündem Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını ararken cansız beden bulundu

        Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını ararken cansız beden bulundu

        Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, aramalar sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silivri açıklarında bir cansız beden daha

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül'de Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kayıp mürettebatını bulmak için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, 10 kişilik mürettebatın bulunması amacıyla sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığını bildirdi.

        CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK

        Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde bulunan cansız bedenin, kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığı araştırılacak.

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        Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedenin, ölü muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.

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