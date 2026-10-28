Silivri açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını ararken cansız beden bulundu
Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, aramalar sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı
Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:27 Güncelleme:
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Eylül'de Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kayıp mürettebatını bulmak için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, 10 kişilik mürettebatın bulunması amacıyla sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldığını bildirdi.
CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLECEK
Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde bulunan cansız bedenin, kayıp mürettebattan birine ait olup olmadığı araştırılacak.
REKLAM
Kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedenin, ölü muayene işleminin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ