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        Haberler Gündem Güncel Silivri'de İETT otobüsü yandı

        Silivri'de İETT otobüsü yandı

        İstanbul Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Silivri'de İETT otobüsünün yanarak kullanılamaz hale gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Otobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, otobüsün alev alev yandığı, yoğun dumanların yükseldiği ve kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

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        #son dakika
        #haberler
        #Silivri
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