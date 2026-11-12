İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı

İsveç'in COP Başmüzakerecisi ve İklim Büyükelçisi Mattias Frumerie, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye'nin "35'e 35" (35by35) girişimine destek verdiklerini açıkladı.

Frumerie, COP31 kapsamında Habertürk'e yaptığı özel açıklamalarda, zirveden beklentilerini, elektrifikasyonun enerji arz güvenliğindeki rolünü ve Türkiye'nin ortaya koyduğu hedefleri değerlendirdi.

COP31'de İsveç açısından en önemli gündem maddesine ilişkin konuşan Frumerie, net sıfır emisyona geçişin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Frumerie, "İsveç olarak COP31'de görmek istediğimiz şey, tüm tarafların bir araya gelerek net sıfır emisyona geçişin hızlandığını ortaya koyması. Hem emisyonların azaltılması hem de dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin güçlendirilmesi açısından bu süreci hızlandırmamıza yardımcı olabilecek çözümlerin mevcut olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Zirvenin başarılı olabilmesi için uluslararası işbirliğinin önemine işaret eden Frumerie, "Dolayısıyla hepimizin, Türkiye ve Avustralya başkanlıklarının desteğiyle bir araya gelerek net sıfır emisyona geçişin gerçekten hızlandığını dünyaya göstermesini istiyoruz." dedi.

"35'E 35 TAAHHÜDÜNÜ DESTEKLİYORUZ”

COP31'in enerji ve ulaştırma tematik günü kapsamında elektrifikasyonun enerji arz güvenliği açısından önemini de değerlendiren Frumerie, Türkiye'nin "35'e 35" girişimine ilişkin şunları söyledi:

"Sanırım hem İsveç hem de Avrupa Birliği perspektifinden baktığımızda, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında ortaya koyduğu '35'e 35' (35 by 35) taahhüdünü desteklediğimizi açıkça söyleyebilirim."

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İsveç'in enerji dönüşümü alanında teknolojik çözümler sunabilecek şirketlere sahip olduğunu belirten Frumerie, "Burada, İsveç Pavilyonu'nda da enerji verimliliği, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve benzeri alanlarda bu tür çözümleri sunabilecek şirketlerimiz bulunuyor." diye konuştu.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ELEKTRİK ŞEBEKELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇITAYI YÜKSELTMELİYİZ”

COP31 kapsamında elektrifikasyon hedeflerinin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Frumerie, ülkelerin ortak hedefler doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Frumerie, şöyle devam etti:

"COP31'de bizim açımızdan önemli olan, bu tür hedeflerin arkasında birleşmek, dünyayı bu doğrultuda ilerleyecek bir yola sokmak ve önümüzdeki dönemde temiz enerjiye dayalı elektrifikasyonu güvence altına almak."

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Enerji dönüşümünde daha önce belirlenen küresel hedeflere de dikkati çeken Frumerie, "Aynı zamanda, daha önce belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için enerji verimliliği ve elektrik şebekelerinin geliştirilmesi konusundaki çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Bu, enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması yönündeki hedeflerimizi de kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.