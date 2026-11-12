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        Haberler Dünya Netanyahu'nun ofisi iddia etti: ABD İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımını kademeli olarak azaltacak

        Netanyahu'nun ofisi iddia etti: ABD İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımını kademeli olarak azaltacak

        İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımını kademeli olarak azaltacağını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        "ABD İsrail'e yardımını kademeli olarak azaltacak"

        İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının aksine, yardımların kademeli olarak azaltılacağını savundu.

        İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 1996'da 1.2 milyar dolarlık Amerikan mali desteğinin kademeli olarak sonlandırılacağını söylediği ve bunun gerçekleştiği ileri sürüldü.

        Netanyahu'nun 1996'dan 30 yıl sonra bu sene "İsrail'in ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandırabilecek bir ekonomiye sahip olduğunu" kaydettiği belirtilen açıklamada, Trump'ın ifadelerinin aksine yardımların kademeli olarak sonlandırılacağına işaret edildi.

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        Açıklamada, İsrail ve ABD'nin yardımdan ortaklığa adım attığı, bunun Netanyahu ile Trump'ın ortak adımı olduğu öne sürüldü.

        "ARTIK İSRAİL'E PARA VERMEYECEĞİZ"

        ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

        Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

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        #ABD
        #israil
        #haberler
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