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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çalıntı araçtaki parmak izi 18 yıl sonra cinayeti aydınlattı!

        Çalıntı araçtaki parmak izi 18 yıl sonra cinayeti aydınlattı!

        Bursa'da kan davası dehşetinde okul önünde 3 kurşunla öldürülen Turgut Taşdemir cinayetinde, olayda kullanılan çalıntı aracın kapısındaki parmak izleri 18 yıl sonra çözüldü. O dönem kimliği belirlenemeyen izlerin M.A.'ya ait olduğu kriminal incelemeyle tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Çalıntı araçtaki parmak izi 18 yıl sonra cinayeti aydınlattı!

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete yardım ettiği değerlendirilen M.A.'nın cezalandırılmasını talep etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, M.A.'nın cinayet sırasında araçta bulunan üçüncü kişi olduğu değerlendirildi.

        İHA'nın haberine göre savcılık, parmak izleri, telefon kayıtları ve şüpheli ifadelerini delil göstererek M.A. hakkında ‘kasten öldürmeye yardım etme' suçundan dava açılmasını istedi. Şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

        Olay, 2 Temmuz 2008 tarihinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Muş'tan kan davası nedeniyle Bursa'ya göç eden 39 yaşındaki inşaat işçisi, 2 çocuk babası Turgut Taşdemir, Celal Bayar İlköğretim Okulu önünde otomobilden açılan ateş sonucu başına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti.

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        Cinayetin ardından şüphelilerin otomobille kaçtığı belirlendi. Polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan araç, İzmir Yolu üzerinde takibe alındı. Araçtan inen Yusuf Akbalık yakalanırken, diğer şüpheli kaçtı. Daha sonra Görükle-İrfaniye köyü Sülüklü mevkisinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ve plakalarının sahte olduğu tespit edildi.

        ÖLDÜRÜLMEDEN AYLAR ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

        Soruşturma dosyasına göre Turgut Taşdemir, öldürülmesinden yaklaşık 8 ay önce de silahlı saldırının hedefi oldu. 21 Kasım 2007 tarihinde bisikletiyle iş yerine gittiği sırada takip edildiğini fark eden Taşdemir'e farklı noktalardan ateş açıldı. Yaralanan Taşdemir, saldırganlardan kaçarak bir araca bindi ve ardından polis merkezine gitti. Saldırının aileler arasında devam eden kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

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        ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KİMLİĞİ PARMAK İZİYLE BELİRLENDİ

        Cinayete ilişkin yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği tespit edilemedi. İlhan Kandemir'in ifadesinde, Yusuf Akbalık'ın ağabeyi olduğunu tahmin ettiği ve ‘Cesim Abi' diye hitap edilen bir kişiden söz etmesi üzerine yapılan araştırmada bu kişinin M.A. olduğu belirlendi.

        Olayda kullanılan otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi, dönemin teknolojik imkanlarıyla kimliklendirilmemişti. İzler, 2016 yılından itibaren kullanılan APFIS sistemi üzerinden yeniden incelendi. Yapılan karşılaştırmada parmak izlerinin M.A.'ya ait olduğu tespit edildi. 17 Ekim 2024 tarihli kriminal raporla bu bulgu dosyaya girdi.

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        TELEFON KAYITLARI DA İNCELENDİ

        Savcılık soruşturmasında M.A.'nın kullandığı değerlendirilen telefon hattına ilişkin kayıtlar da incelendi. İş ortağı adına kayıtlı hattın olaydan yaklaşık bir hafta önce Bursa'dan sinyal aldığı, cinayet saatlerinde ise olay yerine yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi. Savcılık, tüm delilleri birlikte değerlendirerek M.A.'nın cinayete yardım ettiği kanaatine vardı.

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