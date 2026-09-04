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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'taki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

        Şırnak'taki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
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        Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

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