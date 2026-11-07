Sivas'ın Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında meydana gelen olayda, sahipsiz köpekler, çiftlikteki kuzulara saldırdı. Çiftlik sahibi Uğur Çürüklü, 3 kuzunun öldüğünü, bir kuzunun ise yaralandığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, olayı çalışanının fark ettiğini anlatan Uğur Çürüklü, şunları söyledi: "Burada yaklaşık 35 yıldır hayvancılık yapıyorum. Buradaki köpeklerden dolayı devamlı zararımız oluyor. Burada yediemin açıldığından bu yana kalabalık köpek grubunu besliyorlar. Çoğu başıboş köpek. Her sene zayiatımız oluyor. Bu sene 3 kuzumuz telef oldu, 1 kuzumuz ise yaralı. O da can çekişiyor, ölmek üzere.

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Yedieminin yan tarafında özel okulu var, o okulda okuyan küçük çocuklar var. Bu köpekler onlara da zarar verebilir. Maddi zararından geçtim. Oradaki çocuklardan dolayı telaşlanmış durumdayım. Bir çocuğumuz öldükten sonra mı buna bir çare bulunacak? Biz burada okul, akaryakıt istasyonu var diye köpek bile beslemiyoruz. Bunun bir çaresi bulunursa memnun olurum. En azından çocuklara zarar vermesinler."