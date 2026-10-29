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        Sofrada babasını öldürdü

        Kırıkkale'de yemek sofrasında çıktığı iddia edilen tartışmada, alkollü olduğu öne sürülen şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Sofrada babasını öldürdü

        İHA'nın haberine göre; olay, Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında iddiaya göre yemek sofrasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil çalışması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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