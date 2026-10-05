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        Haberler Gündem Soma’daki maden göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

        Soma’daki maden göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Soma'daki maden göçüğünde 9 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Soma Adliyesi’ne sevk edildi.

        Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden işletmenin genel müdürü Y.B., genel müdür yardımcısı A.E., etüt proje müdürü İ.D., üretim müdürü K.L., iş sağlığı müdürü M.B., mekanik müdürü H.T., vardiya amiri M.K. ile mühendisler F.E. ve R.Ö. tutuklandı.

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        Öte yandan madende meydana gelen göçüğün tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uzman heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da başmüfettiş görevlendirilmişti.

        7 MADENCİ TOPRAK ALTINDA KALMIŞTI

        Olay, 1 Ekim saat 13.15 sıralarında Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi. Madende yaşanan göçükte 7 madenci toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 2 madenci yaralı olarak kurtarıldı. Çalışmaların devamında Halit Ersay (37), Kerim Ören (37), Ramazan İnce (26), İsa Olcay (48) ve Ömer Karakaya’nın (34) cansız bedenlerine ulaşıldı.

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