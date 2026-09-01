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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti

        14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti

        Kahramanmaraş'ta su şişesine konulan tuz ruhu, 14 yaşındaki Oğuzhan Çelik için bir anda büyük bir tehlikeye dönüştü. Su zannederek içtiği sıvının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun yemek borusu ve midesinde ağır kimyasal yanıklar oluştu. Yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Oğuzhan'ın yaşadıkları, temizlik ürünlerinin saklanmasındaki dikkatsizliğin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Su sandı, tuz ruhunu içti!

        Kahramanmaraş'ta su şişesine konulan tuz ruhunu yanlışlıkla içen 14 yaşındaki çocuk, yemek borusu ve midesinde oluşan ciddi yanıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan endoskopi sonucu sağlığına kavuştu.

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Oğuzhan Çelik, iş yerinde bulunan tuz ruhunu su zannederek içti. Mide ve yemek borusunda ciddi kimyasal hasar oluşan çocuk, bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'taki HG Hospital'a sevk edilen çocuk, burada tedavi altına alındı.

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        ENDOSKOPİDE CİDDİ HASAR TESPİT EDİLDİ

        Yapılan endoskopik incelemede, içilen kimyasal maddenin mide ve yemek borusunda ciddi hasara neden olduğu belirlendi. Midede yaygın kanama odakları, ülserler ve derin doku hasarı tespit edilirken, yemek borusunda da kimyasal maddeye bağlı yanıklar görüldü.

        Hastanede uygulanan tedavinin ardından 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu.

        "ENDOSKOPİSİNDE YAYGIN YANIKLAR VE MİDEDE DERİN ÜLSERLER MEVCUTTU"

        HG Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Hamza Karabiber, temizlik ürünlerinin orijinal kutularında muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hastamız iş yerinde buzdolabına konulan tuz ruhunu yanlışlıkla içmesi sonucu yemek borusu ve midesinde ağır yaralar ve yanıklar oluşan bir hastamız. İlk başvurusunda hemen endoskopisini yaptık.

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        Endoskopisinde yaygın yanıklar ve midede derin ülserler mevcuttu. Bu tür vakalarda ağızdan beslenmeyi kesiyoruz. Bir süreliğine damardan besliyoruz. Hastamızı da bu tedbirlerin yanı sıra uyguladığımız ilaç tedavileriyle yavaş yavaş ağızdan beslemeye başladık. Şu anda gayet iyi durumda. Bu tür yanıcı ve yakıcı maddelere maruz kalan çocuklarla maalesef sık karşılaşıyoruz.

        ''SON BİR AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ VAKAMIZDI''

        En son dün gece dördüncü bir vakayı kabul ettik. O hastamız da yanıcı ve yakıcı madde içeren bir şurubu fazla miktarda içmiş. Ona da bu sabah endoskopiyle müdahalede bulunduk. Sık karşılaştığımız bir durum. Çocuk sağlığı açısından önemli bir halk sağlığı problemi. Bu yanıcı ve yakıcı temizlik maddelerinin orijinal kutularında muhafaza edilmesi, çocuk kilidi bulunan kapaklı ambalajlarda saklanması çok önemli.

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        Kendi orijinal kutusu dışında muhafaza edildiğinde, bu hastamızda olduğu gibi su şişesine konulduğunda çocuklar yanlışlıkla içebiliyor. Son iki vakamızda da su şişesine konulan tuz ruhunun yanlışlıkla içilmesi sonucu bu problemle karşılaştık" dedi.

        "SU SANMIŞTIM KENDİ ORİJİNAL KABINDA DEĞİLDİ"

        Hasta Oğuzhan Çelik ise kuaförde çalıştığı sırada müşterilere su götürmek için buzdolabını açtığını belirterek, "Su sanmıştım kendi orijinal kabında değildi. Ben bunu karton bir bardağa doldurdum ve delik açıldı damlamaya başladı ben de bardak daha öncesinden çatlak sandım ve içtim.

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        Başka bir bardağa doldurup müşteriye verecektim. İçtiğim gibi boğazımdan aşağı yakmaya başladı. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Hocamıza teşekkür ederim. Sağlık durumum çok iyi" diye konuştu.

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