Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şahıslar Gürcistan (26), Yunanistan (4), Bulgaristan (2), Almanya (4), Hollanda (4), ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'da yakalandı.

Açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 kişinin yanı sıra ulusal seviyede aranan 22 kişinin de yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.

BİRÇOK KURUM ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıklarınca yürütüldüğü bildirildi.

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İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda şahısların yakalandığı ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı kaydedildi.

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hakkında kırmızı bültenle veya ulusal seviyede arama kararı bulunan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Bakanlık, operasyonda görev alan emniyet personeline ve ilgili kurumlara teşekkür etti.