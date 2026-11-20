Sakarya’nın Pamukova ilçesinde edinilen bilgiye göre, D-650 kara yolu üzerindeki bir fabrikanın deposunu yediemin olarak teslim alan F.A., 12 Kasım’da polise başvurarak yaptığı kontrolde, su motoru ile boruların çalındığını fark ettiğini ve zararının 4 milyon TL olduğunu belirtti.

ARAÇ PLAKASINDAN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

İHA'daki habere göre polis, plaka tanıma ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Pamukova Belediyesi işçileri A.A. ve Y.Ö. ile F.Ş.’yi şüpheli olarak belirledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla evlerinde arama yapılan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.