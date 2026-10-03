İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda, 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu illerde 1945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.