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        Haberler Gündem Güvenlik 75 ilde uyuşturucu operasyonu: 1297 şüpheli yakalandı

        75 ilde uyuşturucu operasyonu: 1297 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "75 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 1.297 şüpheli yakalandı. 714'ü tutuklandı. 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        75 ilde uyuşturucu operasyonu: 1297 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda, 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Adana, İzmir, Samsun, Antalya, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu illerde 1945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sonucunda 985 kilo 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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