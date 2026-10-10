Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'imza atma' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Saymaz ve Ağrıel hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saymaz ve Ağırel, bugün adliyeye gelerek ifade verdi.

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EV HAPSİ

İfadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen 'imza atma' şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki isim hakkında da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.