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        Haberler Gündem AHBAP Derneği yönetimine kayyum atandı

        AHBAP Derneği yönetimine kayyum atandı

        AHBAP Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında dernek yönetimine kayyum atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        AHBAP Derneği yönetimine kayyum atandı

        AHBAP Derneği soruşturması kapsamında, İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyım atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi.

        AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan davanamede, derneğin feshine karar verilmesi gerektiği, derneğin kurulduğundaki amacının gerçekleşmesinin yürütülen suç faaliyetleri kapsamında olanaksız hale geldiği, derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiği tespitlerine yer verildi. Öte yandan kayyım olarak atanan 3 kişilik heyetin derneğe ait mal varlıklarının yönetim kayyım heyeti olarak atandığı, heyetin yalnızca mal varlığını ilgilendiren konular açısından yetkili oldukları, iş sözleşmeleri, tebligatlar, dernek adres belirlenmesi gibi hususlarda yetkili muhatap olamadıkları davanamede yer aldı. Davanamede, mal varlığı yönetim kayyım heyetinin, aynı zamanda dernek yönetimi için de kayyım heyeti olarak belirlenmesine karar verilmesi talep edildi.

        TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

        İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, delil durumu değerlendirildiğinde, derneğin idari organlarının sevk ve idareyi fiilen sürdürmesinin davanın amacını sakatlayabileceği ve zararlar doğurabileceğinden, derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, mal varlığının ve taşınır/taşınmaz haklarının muhafazası ile faaliyet durdurma ile ilgili resmi süreçlerin takibi amacıyla Ahbap Derneği’ne yönetim kayyımı atanmasına da hükmetti.

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