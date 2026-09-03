Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AK Partili vekilin acı günü

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23) , geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlandı. Önen, hastanede tedaviye alındı. Son olarak yoğun bakımda takip edilen Önen, yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Zehra Önen için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen’in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

        REKLAM

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen’in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Abdülkadir Emin Önen kardeşimiz ve kıymetli eşi başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fatma Zehra Önen
        #son dakika
        #Abdülkadir Emin Önen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        Arjantin'de Messi için tüm maçlar duracak!
        Arjantin'de Messi için tüm maçlar duracak!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!