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        Haberler Gündem Güncel Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrika inşaatında çalışan 48 yaşındaki Serkan Kurt, çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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        Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

        ANKA'daki habere göre; Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikanın inşaatında çalışan Serkan Kurt (48) isimli işçi, çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

        Durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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