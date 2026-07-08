Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrika inşaatında çalışan 48 yaşındaki Serkan Kurt, çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:32 Güncelleme:
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
ANKA'daki habere göre; Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikanın inşaatında çalışan Serkan Kurt (48) isimli işçi, çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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