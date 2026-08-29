Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 09:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaş'ta orman yangını

        Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #orman yangını
        #Kaş
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Nepal'de can kaybı 626'ya çıktı
        Nepal'de can kaybı 626'ya çıktı
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        20’den fazla tekne küle döndü
        20’den fazla tekne küle döndü
        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        12 Dev Adam 7'de 7 yaptı!
        12 Dev Adam 7'de 7 yaptı!
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!