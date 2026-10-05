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        Haberler Gündem Politika Bakan Gürlek: İlk 9 ayda 294 suçlu iade edildi

        Bakan Gürlek: İlk 9 ayda 294 suçlu iade edildi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 16 ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, yılın ilk 9 ayında yurt dışından Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısının 294'e ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "294 suçlu iade edildi"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini belirterek, 2026'nın ilk 9 ayında yurt dışından Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Yurt dışına kaçan suçluların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Gürlek, Adalet Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde iade süreçlerini yakından takip ettiğini ifade etti.

        Gürlek, 1 Temmuz'da yaptığı "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler" açıklamasını hatırlatarak, geçen 3 aylık süreçte de bu kararlılıktan taviz verilmediğini belirtti.

        16 ÜLKEDEN 89 KİŞİ İADE EDİLDİ

        1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıklayan Gürlek, bu kişilerin 48'inin Gürcistan'dan, 12'sinin Almanya'dan, 10'unun Yunanistan'dan, 3'ünün ise İngiltere'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

        İLK 9 AYDA 294 KİŞİ GETİRİLDİ

        Gürlek, 2026 yılının ilk 9 ayında yurt dışından Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısının 294'e ulaştığını açıkladı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişinin Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

        Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerine verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, "Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız" paylaşımında bulundu.

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