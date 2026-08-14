Adana’da Ceyhan Nehri’ne girip akıntıda kaybolan 12 yaşındaki çocuğunda cansız bedeni, suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu. 10 ve 12 yaşındaki çocukları cansız bedenleri otopsileri yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Salih Rami (12) ve Simar Süleyman (10), serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre suda yüzen iki çocuk, daha sonra akıntıya kapıldı.

Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu. Jandarma sualtı ekipleri, dün çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başladı.

Jandarma dalgıç ekipleri Simar Süleyman'ı suya girdiği yerin 3 kilometre ilerisinde cansız bedenini buldu. Aramalara devam eden ekipler, Salih Rami’inde cesedini suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde buldu.

Her iki çocuğun cesedi de otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.