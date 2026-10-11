Antalya'nın Alanya ilçesinde kavga ettiği kız kardeşi Ayçin Çilkin'i (47) balkondan atan Timuçin Çilkin (51), tabancayla başına ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında, saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Çilkin, iddiaya göre kız kardeşini iterek evin balkonundan attı. Timuçin Çilkin, daha sonra evde bulunan tabancayla başına ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayçin Çilkin sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibinin açtığı sepetle balkona giren sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Timuçin Çilkin'i ambulansla hastaneye götürdü. Timuçin Çilkin, burada y yaşamını yitirdi. Ayçin Çilkin'in tedavisi sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.