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        Haberler Gündem Politika DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
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        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadesine yer verildi.

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        #DEM Parti heyeti
        #imralı
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