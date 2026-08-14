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        Denizler için fırtına uyarısı yapıldı!

        Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı yapıldı. Buna göre Marmara, Kuzey Ege ve Orta Ege'nin açıklarında şiddetli rüzgar bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:12 Güncelleme:
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        Denizler için fırtına uyarısı yapıldı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        AA'da yer alan habere göre Kuzey Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Orta Ege'nin açıklarında da rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde sona ermesi öngörülüyor.

        Vatandaşların ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

        Fotoğraf: DHA

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