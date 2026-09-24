AFAD'dan yapılan açıklamada, Şanlufra'nın Karaköprü ilçesinde deprem olduğu bildirildi.

Depremin saat: 10.40'ta, yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve büyüklüğünün ise 5.4 olduğu belirtildi.

#DEPREM: Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40’ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz.



➡️ https://t.co/wl6rxO5pVG https://t.co/Z7WjQgfoIX — AFAD (@AFADBaskanlik) September 24, 2026

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Birçok okulda öğrenciler, güvenlik nedeniyle bahçeye indirildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklama, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

VALİ ŞILDAK: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 10.40’ta İlimiz Karaköprü İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre, ilimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır. Yıkılan bina yoktur. Bilgi toplama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir."

BAKAN KURUM: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."

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BAKAN ÇİFTÇİ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, "AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Bakan Çiftçi, daha sonra yaptığı açıklamasında ise, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde meydana gelen Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

An itibarıyla depremden etkilenen illerimizde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depreme ilişkin açıklamasında, "İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" değerlendirmesinde bulundu.