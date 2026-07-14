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        Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        HAREKETSİZ DURAN İNSAN BEDENİ FARK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre, Sur ilçesinin Bağıvar Mahallesi'nde Dicle Nehri'nin Bağıvar Köprüsü mevkisinde bir kişinin suda hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ KURUMA GÖNDERİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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