Düzce'de TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile patpatın çarpışması sonucu TIR yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karayolunda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”