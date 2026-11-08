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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan'da oto tamir servisinin sahibi iş yerinde ölü bulundu

        Erzincan'da oto tamir servisinin sahibi iş yerinde ölü bulundu

        Erzincan'da oto tamir ve bakım servisinin sahibi, yakınları tarafından iş yerinde ölü bulundu. 44 yaşındaki M.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        İş yerinde ölü bulundu

        Erzincan'da oto tamir ve bakım servisinin sahibi, iş yerinde ölü bulundu.

        İHA'daki habere göre olay; saat 07.30 sıralarında kent merkezindeki Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Oto Tamir Bakım Servisi'nin sahibi M. K'den (44) dünden bu yana haber alamayan yakınları, iş yerine gitti.

        İş yerine giren yakınları, M. K'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M. K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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