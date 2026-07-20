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        Haberler Gündem Yargı Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı: Duruşma öncesinde gerginlik yaşandı

        Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı: Duruşma öncesinde gerginlik yaşandı

        İmar yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı. İlk duruşma öncesinde Bursa Bölge Adliyesi'nde CHP heyeti ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Bozbey'in duruşması öncesi gerginlik

        İmar yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı. İlk duruşma öncesinde Bursa Bölge Adliyesi'nde kısa süreli gerginlik yaşandı.

        İHA'daki habere göre; CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Sanıklar içeri alındıktan sonra sizi içeri alacağız. Talimat bu şekilde" diyen polislerle "milletvekili engelliyorsunuz" diyerek kısa süreli gerginlik yaşadı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.

        Güvenlik görevlileriyle görüşen Kayışoğlu, uygulamanın doğru olmadığını belirtti. İtirazı kabul görmeyince kısa süreli tartışma yaşandı. Görevli polisler ise kibarca bekleyen CHP'li heyet ve milletvekili Kayışoğlu'na, "Sizi içeri alacağız. Ancak sanıkların mahkemeye sevki sürüyor. Talimat gelince sizi de alacağız" dedi.

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        31 Mart'ta düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Mustafa Bozbey, 4 Nisan'da 22 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İddianamede Bozbey hakkında 402 yıla kadar, dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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