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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!

        Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!

        İstanbul'da, evde yaptığı botoks işlemi nedeniyle 21 yaşındaki İdil Keten'in göz kapağının düşmesine neden olduğu iddia edilen Karina Meltem Ateş hakkında iddianame hazırlandı. Suçlamayı reddeden Ateş için 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!

        İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki İdil Keten'in (21), 13 Mayıs'ta arkadaşının tavsiyesi üzerine sanık Karina Meltem Ateş'in ilçedeki evine gittiği ve botoks yaptırdığı kaydedildi.

        POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        AA'da yer alan habere göre işlemin ardından göz kapağının düşmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu aktarılan Keten'in ifadesi iddianamede yer aldı. Keten, yüzüne botoks yaptırmak için arkadaşının tavsiyesi üzerine sanığın evine gittiğini, işlemin ardından göz kapağının düştüğünü anlattı.

        GÜZELLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ ALMIŞ

        Durumu sorduğunda sanığın enfeksiyon kapmış olabileceğini söyleyerek kendisini geçiştirdiğini aktaran Keten, olaydan sonra hastaneye giderek tedavisine başlandığını, bu nedenle sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti. İddianamede savunmasına yer verilen sanık Ateş ise güzellik uzmanlığı konusunda eğitim aldığını, olay günü müştekinin bir arkadaşıyla birlikte yanına gelerek işlem yaptırdığını anlattı.

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        SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Ateş, müştekinin gözünde problem olduğunu söylediğini, müştekiye kendisinin hiçbir işlem uygulamadığını ve atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Müşteki için hazırlanan hekim raporunda, İdil Keten'in mevcut yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu kaydedildi.

        EVİNDE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

        Raporda, sanık Ateş'in evinde yapılan aramada, botoks ve dolgu uygulamalarında kullanılabilecek çok sayıda şırınga, iğne ve enjeksiyon ürünleri ele geçirildiği de aktarıldı.

        YETKİSİZ BOTOKS İŞLEMİ YAPTI

        İddianamede, sağlık kuruluşları bünyesinde uzman hekimin yetkisinde olan botoks işleminin sanık tarafından müştekiye yetkisiz olarak evinde uygulandığı, bu işlem neticesinde müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı bildirildi.

        7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Sanık Ateş hakkında, "taksirle yaralama" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.

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