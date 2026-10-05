Eyüpsultan Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 zanlı, Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
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