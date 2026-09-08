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        Feci kaza! 13 öğrenci yaralandı!

        Mardin'de meydana gelen feci kazada, özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Olayda 13 öğrenci yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        Feci kaza! 13 öğrenci yaralandı!

        Mardin'in Artuklu ilçesinde, özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 öğrenci yaralandı.

        DHA'nın Kaza, öğleden sonra, Artuklu ilçesi kırsal Tilkitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren özel bir basketbol kulübünün öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AET 130 plakalı minibüs, Artuklu-Nusaybin kara yolunda devrildi.

        Kazada Z.İ. (11), A.A. (12), S.D. (14), R.A. (12), M.D. (11), R.H. (10), H.Ç. (12), L.V. (12), N.O. (12), S.A. (12), A.A. (12), Z.H.T. (15) ve S.A. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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