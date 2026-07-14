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        Haberler Gündem 3. Sayfa Film gibi takip ile 12 yıllık cinayeti DNA örnekleri çözdü

        Film gibi takip ile 12 yıllık cinayeti DNA örnekleri çözdü

        İstanbul Bayrampaşa'da 2014 yılında yeşil alanda göğsünden bıçaklanarak öldürülen 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım cinayeti, 12 yıl sonra yeniden incelenen deliller sayesinde aydınlatıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin Metin Ö. ile eşleştiği belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin izini sürdüğü şüpheli, Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda film gibi bir takiple yakalandı

        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        12 yıllık cinayeti DNA örnekleri çözdü

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 12 yıl önce işlenen Gültekin Yıldırım cinayet dosyasını yeniden açtı.

        YEŞİL ALANDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay, 24 Haziran 2014 günü saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa’da, Otogara yakın bölge olan yeşil alanda meydana geldi. Ankara’da servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki Gültekin Yıldırım, göğsünün ortasına aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Yıldırım, aldığı yaranın ardından hayatını kaybetti.

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        Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada, olayın failinin tespit edilmesi için çok yönlü çalışma yürütüldü. Ancak yapılan tüm araştırmalara rağmen cinayetin üzerindeki sır perdesi aralanamadı.

        12 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

        Faili meçhul kalan cinayet dosyasını yeniden ele alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden elde edilen delilleri mercek altına aldı. Aradan geçen 12 yılın ardından deliller üzerinde yeniden kriminal inceleme yapılmasına karar verildi. Yeni teknoloji ile yapılan incelemelerde şüpheliye ait DNA’ya ulaşıldı. Cinayet dedektifleri şüpheli bu DNA sahibinin peşine düştü.

        DNA ÖRNEĞİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

        Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o dönem olay bölgesindeki Metin Ö.'nün adına ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonucunda olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin Metin Ö. isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmalarda ayrıca Metin Ö.’nün cinayetin işlendiği tarihte olay yerinde bulunduğu da tespit edildi.

        İZİ DATÇA’DA BULUNDU

        Elde edilen DNA eşleşmesinin ardından Cinayet Büro ekipleri Metin Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Muğla’nın Datça ilçesinde bulunduğu belirlendi. Cinayet Büro ekiplerinin izini sürdüğü Metin Ö., Datça’da kırsal bir alanda yakalanarak gözaltına alındı.

        12 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

        Bayrampaşa’da 2014 yılında işlenen ve 12 yıl boyunca faili meçhul kalan Gültekin Yıldırım cinayeti, olay yerinden elde edilen delillerin yeniden incelenmesi ve DNA karşılaştırmaları sonucunda aydınlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli Metin Ö. hakkında başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediliyor.

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