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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, Van'a getirildi

        Gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, Van'a getirildi

        "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Van'a getirildi. Öz'ün, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Vanlı Kara Haydar'ın eşi gözaltında

        "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve Van'daki düğün görüntüleriyle gündeme gelen, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, Van'a getirildi.

        DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ YANKI UYANDIRDI

        DHA'daki habere göre; sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın geçen pazar günü Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu.

        Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 2 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

        İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

        Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan da dün İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        İstanbul’daki işlemlerinin ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı’na getirilen Tançalan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

        Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Çağla Öz Tançalan’ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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