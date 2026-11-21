Denizli’de, yüksek kâr payı vaadiyle aralarında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, Ertuğrul Sezer (41) ve Volkan Ç. 4 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İHA'daki habere göre adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışında bulundukları belirlenen diğer şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

YÜKSEK KAZANÇ VAAT ETTİ

Soruşturmanın geçmişinin 2022 yılına uzandığı olayda, Ertuğrul Sezer’in dijital finans alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bir şirket kurduğu, daha sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu söyleyerek yatırımcılara yüksek kazanç vaat ettiği öne sürüldü.

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"ANA PARANIN 5 KATINI ÖDEYECEĞİM"

Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre’de yaşayan vatandaşlardan 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para toplandığı iddia edildi. Yatırımcılara aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katına kadar kâr payı ödeneceği, yeni yatırımcı kazandıranlara ayrıca yüzde 10 ödeme yapılacağı vaat edildi. Ancak bir süre sonra yatırımcılar ne vaat edilen kazançları ne de yatırdıkları ana paraları geri alabildi. Bunun üzerine mağdurlar, Sezer ve birlikte hareket ettikleri öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

74 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, aralarında Fransa ve İsviçre’de yaşayan mağdurların da bulunduğu 18 kişi ifade vermek üzere Denizli’ye geldi. Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık iki yıl süren yargılama, 10 Kasım’da karara bağlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ertuğrul Sezer’i 18 mağdura yönelik zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan diğer sanık Volkan Ç. ise beraat etti.

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Öte yandan, diğer sanıklardan Tolga Dinler’in haziran ayında Tayland’da düzenlenen operasyonla yakalandığı, Fransız vatandaşı olması nedeniyle Fransa’ya iade edildiği öğrenildi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan diğer iki sanığın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.