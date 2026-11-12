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        Haberler Gündem 3. Sayfa İmkansızı başardı! O anlar kamerada

        İmkansızı başardı! O anlar kamerada

        Adana'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. Çocuklardan ikisini kucağına alıp motosikleti kullanan sürücü refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali yapıp gözden kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde, 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        KUCAĞINDA 2 ÇOCUKLA MOTORU SÜRDÜ

        DHA'daki habere göre çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti.

        KURAL İHLALLERİYLE GÖZDEN KAYBOLDU

        Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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