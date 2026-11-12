İmkansızı başardı! O anlar kamerada
Adana'da 6'sı çocuk, 9 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. Çocuklardan ikisini kucağına alıp motosikleti kullanan sürücü refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali yapıp gözden kayboldu
Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:01 Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde, 2 kişilik motosiklette başlarında kask bulunmayan 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
KUCAĞINDA 2 ÇOCUKLA MOTORU SÜRDÜ
DHA'daki habere göre çocuklardan ikisinin sürücünün kucağında, diğerlerinin de 2 kadının kucağında yolculuk yapması dikkat çekti.
KURAL İHLALLERİYLE GÖZDEN KAYBOLDU
Refüjdeki yaya geçidinden geçerek kural ihlali de yapan sürücü, bu şekilde bir süre daha trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.
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