İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Esenler Mahallesi'nde bir kadının tacize uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

ÖNCE TACİZ SONRA TAKİP ETTİ

Yapılan incelemede, markette alışveriş yapan S.T'nin (23) bir şüpheli tarafından uygunsuz hareketlerde bulunularak rahatsız edildiği, marketten ayrılmasının ardından da şüpheli tarafından takip edildiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şüpheli A.R.O. (32) ekiplerce yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Markette yaşanan taciz de kameraya yansıdı.