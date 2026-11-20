Market tacizcisi yakalandı
İstanbul Pendik'te, markette alışveriş yapan bir kadını uygunsuz hareketlerde bulunarak rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli 32 yaşındaki A.R.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Giriş: 20 Kasım 2026 - 08:39 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Esenler Mahallesi'nde bir kadının tacize uğradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
ÖNCE TACİZ SONRA TAKİP ETTİ
Yapılan incelemede, markette alışveriş yapan S.T'nin (23) bir şüpheli tarafından uygunsuz hareketlerde bulunularak rahatsız edildiği, marketten ayrılmasının ardından da şüpheli tarafından takip edildiği belirlendi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şüpheli A.R.O. (32) ekiplerce yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Markette yaşanan taciz de kameraya yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ