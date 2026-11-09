Balıkesir'de olay, 21 Mart 2026 tarihinde Bandırma’da meydana geldi. Gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekânının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef’in (32) attığı yumruğun başına isabet etmesiyle yere düşen Soner Çil (26), bilincini kaybetti.

YERDE YATARKEN YÜZÜNE TEKME ATTILAR

İHA'daki habere ve iddiaya göre, Çil yerde hareketsiz yatarken Ahmet Enes Erdem (33) de ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Olayın ardından tutuklanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, 2 sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

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SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDILAR

Ancak cumhuriyet savcısının tahliye kararına itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi. Tekrar gözaltına alınan 2 sanık, çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner Çil’in ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor.