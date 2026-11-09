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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tek yumrukla ölmüştü! Flaş gelişme...

        Tek yumrukla ölmüştü! Flaş gelişme...

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, eğlence mekânının önünde çıkan kavgada, 26 yaşındaki Soner Çil'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan ve ilk duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Tek yumrukla ölmüştü! Flaş gelişme...

        Balıkesir'de olay, 21 Mart 2026 tarihinde Bandırma’da meydana geldi. Gece saatlerinde iki grup arasında başlayan tartışma, başka bir eğlence mekânının önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yavuz Kef’in (32) attığı yumruğun başına isabet etmesiyle yere düşen Soner Çil (26), bilincini kaybetti.

        YERDE YATARKEN YÜZÜNE TEKME ATTILAR

        İHA'daki habere ve iddiaya göre, Çil yerde hareketsiz yatarken Ahmet Enes Erdem (33) de ayakkabısının tabanıyla yüzüne vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İKİ SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Olayın ardından tutuklanan Yavuz Kef ve Ahmet Enes Erdem hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, 2 sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

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        SAVCININ İTİRAZIYLA TUTUKLANDILAR

        Ancak cumhuriyet savcısının tahliye kararına itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi. Tekrar gözaltına alınan 2 sanık, çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Soner Çil’in ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor.

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