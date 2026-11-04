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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki Melek yüzünden vuruldu

        12 yaşındaki Melek yüzünden vuruldu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu 12 yaşındaki Melek G., yüzüne isabet kurşunla ağır yaralandı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 08:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12 yaşındaki Melek yüzünden vuruldu

        Adana'da acı olay, dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.

        KURŞUN YÜZÜNE İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin (12) yüzüne isabet etti.

        ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

        Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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