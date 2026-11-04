Adana'da acı olay, dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.

KURŞUN YÜZÜNE İSABET ETTİ

DHA'daki habere göre tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin (12) yüzüne isabet etti.

ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.