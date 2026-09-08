15 yaşındaydı... Bir anda gözden kayboldu!
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yüzmek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 15 yaşındaki Yusuf Kılıç'ı bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Kılıç, dün öğle saatlerinde girdiği sulama kanalında bir anda gözden kaybolmuştu
Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde yaşandı.
BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU
İddiaya göre, 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla suya girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Kılıç, gözden kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kılıç'a ulaşmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
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