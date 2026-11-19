Aydın'da kaza, dün gece, İncirliova ilçesinde Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, G.Ç. (22) idaresindeki otomobil, Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde ikamet eden ve bir arkadaşıyla görüşmek için İncirliova'ya geldiği öğrenilen 17 yaşındaki Evin Şirip'e çarptı.

GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirip'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Aydın Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şirip, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç yaşta hayatını kaybeden Evin Şirip'in ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.