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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesini sokakta 'Pompalı' ile katletti!

        2 çocuk annesini sokakta 'Pompalı' ile katletti!

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 37 yaşındaki Fatih Kapçı, tartışma sonrası babasının evine gitmek için evden çıkan eşi 35 yaşındaki Ayşe Kapçı'yı, sokakta pompalı tüfekle ateş edip öldürdü. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        2 çocuk annesini sokakta 'Pompalı' ile katletti!

        Isparta'da olay, saat 01.00 sıralarında, Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Kapçı (37) ve eşi Ayşe Kapçı (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BABASININ EVİNE GİDECEKTİ

        DHA'daki habere göre tartışma sonrasında Ayşe Kapçı, babasının evine gitmek isterken, Fatih Kapçı sokakta önünü kesti.

        SOKAKTA 'POMPALI' İLE KATLETTİ

        Fatih Kapçı, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle eşine 2 el ateş etti. Ayşe Kapçı, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ayşe Kapçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

        Olay sonrası Fatih Kapçı gözaltına alındı, pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan Fatih Kapçı'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan çiftin 2 çocuğu korumaya alındı.

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