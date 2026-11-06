Mardin’de 'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Yakından takip ettiğim hususlardan biri de çalışan emekçilerimizin mağdur olmaması için kanunlarımızla sağlanan güvencelerin uygulamaya yansımasıdır. Bu güvenceler, mahkemelerimizin kanunlar çerçevesinde yürüttüğü yargılama faaliyetlerinde somut olarak karşılık bulunmaktadır. Hatta bu konuda işverenlerden, davaların sonuçlarına ilişkin olarak, 'Çalışan kesime ayrımcılık yapıyorsunuz' şeklinde eleştiriler bile alıyoruz" dedi. Bakan Gürlek, çalışanların hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyeceklerini söyledi.

REKLAM

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen ‘Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Lübnan Çalışma Bakanı Mohammad Haidar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ile davetliler katıldı.

REKLAM

‘ÇALIŞANLARIN VE İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKKININ YENİLMESİNE ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ’

Programda ilk konuşmayı yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, reformları ilkesel bir değer olarak benimseyen hükümetin, sendikal hakları genişlettiğini, örgütlenmenin önünde engelleri kaldırdığını belirtti. Bakan Gürlek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdığını ve iş sağlığı ile iş güvenliği alanında tarihi düzenlemeleri devreye aldığını yakından gözlemliyorsunuz. Bu düzenlemelerin uygulamadaki karşılığı da bizler için son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak yakından takip ettiğim hususlardan biri de çalışan emekçilerimizin mağdur olmaması için kanunlarımızla sağlanan güvencelerin uygulamaya yansımasıdır. Bu güvenceler, mahkemelerimizin kanunlar çerçevesinde yürüttüğü yargılama faaliyetlerinde somut olarak karşılık bulunmaktadır. Hatta bu konuda işverenlerden davaların sonuçlarına ilişkin olarak, 'Çalışan kesime, ayrımcılık yapıyorsunuz' şeklinde eleştiriler bile alıyoruz. Elbette mahkemelerimiz bağımsız ve tarafsız bir biçimde her uyuşmazlığı kendi şartları ve hukuki dayanakları çerçevesinde değerlendirmektedir. Çalışanların haklarını güvence altına alan düzenlemeler ise Cumhurbaşkanımızın emekçi kesime olan hassasiyetinin açık bir göstergesidir. Hangi sebeple olursa olsun çalışanların ve işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz. Değerli sendika temsilcisi dostlarım, emin olun ki çözüm odaklı çalışma anlayışımızla sorunların üzerine giderken işçinin ve emekçinin üzerinden siyasi hesap yapmayı zihnimizin arkasından dahi geçirmedik. Politik emellerimiz için işçi ve emekçilerimizi kas gücü olarak kullanmadık. Onları senede bir gün hatırlayıp şovenist ve hamasi sloganlarla öne itmedik. Çünkü bizler Anadolu'nun köylü ve işçi ailelerinin çocukları olarak bu sorunları yaşamış, bu sorunlarda büyümüş bireyleriz. Bu sebeple işçinin ve emekçinin sorununu, kendi sorunumuz olarak görüyoruz. İşçilerimizi ve emekçilerimizi çağın çürümüş ideolojilerinin ritüellerinde birer figür olarak görmedik. Onlara nasıl daha çok hizmet edebileceğimizin, onları çalışma hayatında hak ettikleri konuma nasıl taşıyabileceğimizin hesabını gece gündüz yaptık. Kendimizi bu gayeye adadık. Bu hizmet anlayışımızın gereği olarak çalışanlarımızın taleplerini dinlemeyi ve temsilcileriyle birlikte çözüm aramayı sürdürüyoruz. Çünkü alın terine duyduğumuz saygı o alın terinin hakkını koruma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak ifade etmek isterim ki işçi ve emekçilerimizi onları temsil eden değerli kuruluşlarımızı onları temsil eden kuruluşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bakanlık olarak bizlere iletilecek talepleri görev ve yetki alanımız çerçevesinde ele almaya ve çözüm odaklı bir anlayışa hizmet sunmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim."

REKLAM

BAKAN IŞIKHAN: DÜNYA TARİHİNİN EN KAPSAMLI DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNDEN BİRİ YAŞANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuşmasında, dünya tarihinin en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, “İklim değişikliği, dijitalleşme, yapay zeka ve yeni üretim teknolojileri ekonomilerden iş gücü piyasalarına, gündelik hayatımızdan uluslararası rekabete kadar hemen hemen her alanı yeniden şekillendirmektedir. Bu değişim, ülkeler için önemli fırsatlar sunarken beraberinde de yeni sorumluluklar ve görevler getirmektedir. Artık mesele yalnızca daha ileri teknolojilere sahip olmak, daha temiz enerji üretmek veya yeni fabrikalar kurmak değildir. Asıl mesele, bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Çalışanlarımızın geleceği nasıl şekillenecek? Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? İşletmelerimiz bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacak? Ve en önemlisi bu büyük değişimin ortaya çıkacağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl faydalanacak? İşte bugün tanıtımını gerçekleştireceğimiz uzun bir emek ve çalışmayla oluşturduğumuz Ulusal Adil Geçiş Stratejisi bu sorulara Türkiye'nin kendi şartları, öncelikleri ve kalkınma hedefleri doğrultusunda verdiği kapsamlı bir cevap niteliğindedir" dedi.

REKLAM

'DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE İNSAN VARDIR'

Dönüşüm sürecinde insanın merkeze alınması gerektiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Bizim anlayışımızda, dönüşümün merkezinde insan vardır. Çünkü biliyoruz ki insanı geride bırakan bir dönüşüm ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın, gerçek anlamda başarılı olamaz. Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten, ekonomik büyümeyi toplumsal ve ile buluşturan bir dönüşümü hedeflemekteyiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz 2053 net sıfır emisyon hedefini ülkemizin kalkınma ve istihdam hedefleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin geleceğini üretim ve teknoloji dünyasına hazırlarken hiçbir vatandaşımızı bu dönüşümün dışında kalmamasını önemsiyoruz. Bu anlayış aynı zamanda medeniyetimizin köklü değerleriyle de örtüşmektedir. Bizim kültürümüzde tabiat, gelecek nesillerin de hakkının bulunduğu ve bize bırakılan bir mirastır. Emeğin hakkını gözetmek, güç durumda olana destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ortak değerlerimizin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla adil geçiş bizim için yalnızca ekonomik ya da çevresel bir politika değildir. Adil geçiş kalkınmayı adaletle, teknolojiyi insanla, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin haklarıyla buluşturma ilkesidir. Bugün tanıtılan bu strateji geniş bir istişare ve ortak akıl sürecinin bir ürünüdür aslında. Strateji kamu kurumlarımızın, iş ve işveren kuruluşlarımızın, akademisyenlerimizin, özel sektörümüzün ve uluslararası paydaşlarımızın katkısıyla şekillenmiştir. Gerçekleştirilen oturumda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirme fırsatımız oluyor" diye konuştu.

REKLAM

GENÇLERE CEP HARÇLIĞI YÜZDE 50'YE KADAR ARTIRILACAK

Geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi kapsamında yeni düzenlemeyi duyuran Bakan Işıkhan, cep harçlıklarının artırılacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önemli bir müjdeyi de Mardin'den sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının iş başı eğitim programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 arttırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile genç alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız. Bu yeni düzenlememizin gençlerimize, çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeğe, üretime ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. Bu vizyonu emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını da son derece anlamlı buluyorum."